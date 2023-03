Spaziergang im Bambuswald

Qionglai Bamboo Pavilion: Neue Perspektiven

"Spricht man ĂŒber die Schönheit von BambuswĂ€ldern, denkt man oft an einen verschlungenen Pfad, der tief in den Wald fĂŒhrt", so UNO Architects. "Wir versuchen, es aus einer anderen Perspektive zu sehen: Endlose BambuswĂ€lder legen sich ĂŒber die sanft geschwungene Landschaft wie Meereswellen. Unser Design will diesen Moment einfangen, will die von Mutter Natur so elegant kreierten Formen definieren und die Struktur des benachbarten Bambuswaldes zum Ausdruck zu bringen."