Sonne, Sand und mehr vom Meer

Vor rund 55 Jahren baute der US-Architekt George Cody das Plover House, ein Wochenendhaus an der Küste der kalifornischen Monterey Bay, südlich von Santa Cruz, gelegen. Das Design bekam einst gar eine Auszeichnung des American Institute of Architects – fünf Jahrzehnte später jedoch war es nur noch ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die mit Zedernschindeln verkleideten Wände und weitere Holzvertäfelungen an den Decken vermittelten das Gefühl, sich "im Inneren eines Bunker zu befinden", wie es das Architekturbüro Fuse Architects ausdrückt.

Wochenend-(Plover-)House

Das Studio weiß, wovon es spricht, hatte es doch den Auftrag bekommen, das Plover House neu zu designen. Das Ehepaar Ben und Rebekah Shaffer war an Fuse Architects herangetreten, nachdem es das Haus in der Gated Community Pajaro Dunes 2017 gekauft hatte. Die Shaffers hatten für sich und ihre drei Kinder ein Strandhaus in relativer Nähe zu ihrem Wohnort im Silicon Valley gesucht.