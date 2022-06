So klingen Gegensätze

Ganz anders das kürzlich fertiggestellte Projekt Chapel of Sound von OPEN Architecture in der chinesischen Provinz Hebei. Hierbei bauen die Macher nämlich buchstäblich darauf, dass die neue Konzerthalle so gut wie komplett mit ihrer Umgebung verschmilzt. Das Ergebnis: Die Chapel of Sound sieht aus wie ein massiger, perfekt ausbalancierter Felsbrocken in Kegelform, der auf geheimnisvolle Weise in ein Bergtal zwei Stunden entfernt von Peking gestürzt ist.

Beton mit Geheimrezept

Ein Effekt, der vor allem einer Art Wunderbeton zu verdanken ist. An der Rezeptur des Werkstoffs wurde demensprechend lange gefeilt. Schließlich sollte ein dunkler Farbton generiert werden, der nach seiner Trocknung in Farbe und Erscheinung dem umgebenden Felsen möglichst ähnelt. Das gelang schließlich mit einem smarten Trick: In die Betonmasse wurde verriebenes Gestein des Bauplatzes eingearbeitet.