Smarte Baustoffe vom Webstuhl

Genau wie in ihren experimentellen Webkonstrukten könnten Baustoffe künftig mit Photovoltaikgarnen verwoben und so zu smarten Materialien werden. Es würde den Weg für eine Architektur ebnen, die auf Wetterverhältnisse reagiert. Mit Solargarnen könne man die Solarpaneele auf Dächern oder in Feldern durch Strukturen oder Skulpturen ersetzen. „Das ist die Zukunft“, ist Jongerius überzeugt. „Es könnte Balkone geben, die aufpoppen, wenn die Sonne scheint.“

Design mit Weitblick

Hella Jongerius betreibt seit 1993 ihre Design- und Forschungswerkstatt Jongeriuslab in Berlin. Für Kunden wie Vitra, Maharm oder Danskina entwirft sie Möbel, Textilien und Keramikarbeiten. Sowohl in ihrer kommerziellen als auch in ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich mit Themen wie nachhaltige Innovation und verantwortungsvolle Produktion.