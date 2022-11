Smart Work in alten Mauern

„Die vielbeachteteKönigsdisziplin der Architektur war bisher immer der Neubau“, erklärt 3deluxe Partner Dieter Brell. Dies ändere sich jetzt: „Architekten sind gefordert, Sanierungen und Umnutzungen zu spannenden, innovativen und zukunftsorientierten Vorhaben zu machen, damit Begehrlichkeiten für Bestandsimmobilien zu wecken und Abriss unnötig zu machen“.

Bestandsgebäude als Klimahülle

Der dreistöckige Raumcluster steht als autarkes, klimatisch abgetrenntes Volumen in der Halle. Ein Designkonzept, das mehrere Vorteile hat: Die Bestandsfassade muss bei ihrer Sanierung nicht aufwändig gedämmt werden und die Innenfassade des Holz-Glas-Konstrukts braucht die Anforderungen einer Außenfassade nicht zu erfüllen. Und zwar weder was Dämmung, noch was Witterungsschutz betrifft. Dadurch sinken die Kosten für Errichtung und Sanierung. Und der Betrieb der Büroinnenräume ist durch die Klimahülle sowohl im Sommer als auch im Winter weniger energieintensiv, also deutlich CO2-reduziert.