Smart und klimapositiv

Dass der neue Hoteltrakt in seiner Bauweise komplett kreislauffähig ist, versteht sich von selbst. In der gesamten Konstruktion verwendet man reversible Holzverbindungen, die dafür sorgen, dass sich das Gebäude am Ende seiner Lebensdauer – wie ein Lego-Bauwerk – zerlegen und recyceln lässt.

Das smarte Hotelzimmer

Teil des Konzeptes ist es auch, die innovative Nachhaltigkeit des Hotels für die Gäste erfahrbar zu machen. „Das Green Solution House ist ein smartes Gebäude. Die Hotelgäste können sehen, wieviel Energie sie verbrauchen, was ihnen einen Anstoß zum richtigen Verhalten gibt. So können sie sehen, wie sie selbst zum Design-Faktor werden“, erklärt Nielsen, der gemeinsam mit seinem Architekturbüro den Ansatz „Form follows Behaviour“ verfolgt.