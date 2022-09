Sloweniens grünstes Bürogebäude

Mit mehr als 200 Metern Länge entlang der Vilharjeva-Straße wird die weitläufige Anlage Anwohner und Besucher locken. Außerdem soll vor Ort auch das ebenfalls nachhaltige, große Mixed-Use-Projekt „Emonika City Centre“ errichtet werden und seinerseits für buntes Leben sorgen.

Die zwei Seiten von „Vilharia“

Das lange, rechteckige „Vilharia“ Gebäude wird an seiner Nordseite (siehe Beitragsbild) von einem öffentlichen Platz durchbrochen. Im Süden indes schneiden Terrassen und Freiflächen kleine und große Einheiten in den Komplex. Je nach Blickwinkel wird der Neubau also sehr unterschiedlich aussehen: An einer Seite starr und geradlinig, an der anderen jedoch wellenförmig und fast wie eine „Hügellandschaft“. Ein schlichter, eleganter Fassadenraster schafft eine offene und transparente Struktur. Zusammen mit den Außenbereichen soll dies „Vilharia“ wie ein urbanes Schaufenster wirken lassen, das zum Besuch einlädt.