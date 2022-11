Sicher durch die Weltmeere

Entlang der äußeren Vorhangfassade liegen die Büros für Führungskräfte und formelle Besprechungsräume, die – so widersprüchlich das klingen mag – einen geschlossenen Raum mit offenem Charakter bilden. Parallel zum Kern befinden sich mehrere „freie“ Schreibtische, eine Teeküche, verschiedene Servicebereiche sowie ein kleiner Aufenthaltsraum.

Eine große Familie

Besonders stylish ist auch die Küche, welche das Herzstück der insgesamt 485 Quadratmeter großen Büroräumlichkeiten im prestigeträchtigen WE Tower von Tel Aviv bildet. Sie grenzt an den Eingangsbereich und ist strategisch in der Mitte des Grundrisses platziert.