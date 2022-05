Seestern mit Mehrwert

Das Gebiet Chengdu Tianfu Airport City liegt südöstlich des Stadtzentrums und ist als visionäres Zentrum nachhaltiger Stadtentwicklung gedacht. Ackerland wird umgewandelt, um neue Möglichkeiten für Städte, Natur und Wirtschaft aufzuzeigen. Chengdu, das laut „China Daily“ 2006 schon zu Chinas lebenswertesten Städten zählte, will dort mit innovativen Zukunftslösungen brillieren. Ähnlich wie etwa die Bauherren des neuen Pujiang Convention Centre in Shanghai, die „Green Building“ von Beginn an zum obersten Ziel erklärten.

Große Erwartungen

Das Tianfu Conference Center liegt im Norden der Tianfu Airport City und gilt als eines der wichtigsten Entwicklungselemente dieser Zone. Anders als Konferenzzentren anderer Städte, soll es an einem malerischen See in schöner Umgebung außerhalb der Stadt entstehen. Und das Team von MARS Studio sieht darin einen künftigen Turbo für die Region: Das idyllisch anmutende Gebäude werde Austausch und Interaktion in Bereichen wie Finanzen, Handel, Forschung, Produktion und Logistik beflügeln. Ebenso, wie die weitere Entwicklung des Gebiets und den lokalen Tourismus, weil es unweit des Flughafens, aber auch in der Nähe des städtischen Waldparks liegt.