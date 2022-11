Science-Fiction-Stadt in der Wüste

Auf einer karierten Picknickdecke sitzt ein Paar auf einem Felsvorsprung und blickt verträumt in die futuristische Stadtschlucht, die sich vor den beiden auftut. Dabei scheinen Hightech-Fassaden nahtlos in unberührte Teichlandschaften überzugehen. Cinematografisch könnte man sagen: „The Fifth Element“ meets Heimatfilm. Zwei Genres, die im Kopf nicht so recht zusammengehen wollen. Bei diesem Bild handelt es sich auch nicht um ein neues Kinoplakat, sondern um die futuristische Vision einer linearen Stadt in der Wüste.