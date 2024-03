Schöner wohnen in Groningen

Das Sprichwort „Gut Ding braucht Weile“ geht Anwohnern des Groninger Viertels Grunobuurt wohl öfter durch den Kopf. Denn der Zustand dieses, nach dem Ersten Weltkrieg in großer Wohnungsnot gebauten Stadtteils war längst dürftig, als 2004 seine Erneuerung beschlossen wurde. Mit der Entwicklung des städtebaulichen Konzepts beauftragt, bemühte sich das innovative niederländische Büro De Zwarte Hond um Abstimmung mit den Bewohnern – was freilich nicht von heute auf morgen zum Ergebnis führt. Doch dieses kann sich sehen lassen: Mit dem schönen Wohnbau namens „Regulateur“ ist nun der sechste Wohnblock des großen Vorhabens vollendet.

Nach den ebenfalls von De Zwarte Hond designten, bereits fertiggestellten Blöcken „Typhoon“ und „Tractie“, machte sich das Büro 2016 an Planung und Verwirklichung des „Regulateur“. Und was in Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft Nijestee und dem in der Projektentwicklung tätigen Bauunternehmen Trebbe entstand, wertet Grunobuurt erheblich auf.

Der schöne „Regulateur“

Der „Regulateur“ ist ein kompaktes Wohngebäude mit 105 Wohnungen, darunter 79 geförderte Mietwohnungen und 26 ebensolche im mittleren Preissegment. Die Einheiten sind rund um einen Innenhof angeordnet. Ein Konzept, das sich typologisch an der Tradition der Groninger Höfe orientiert.