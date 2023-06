Schlafen unter den Augen des Fußballgottes

Selbstverständlich findet sich das Borussen-Design auch an der Bar, im Restaurant, in den Fitness-Räumen, den Ruhezonen, den Tagungs-Sälen und in anderen Bereichen des Hotels wieder. "Mit dem H4 Hotel Mönchengladbach haben wir einen Ort geschaffen, an dem Fußballbegeisterte das sportliche Geschehen hautnah mitverfolgen können“, beschrieb Alexander Fitz, damals CEO der H-Hotels, bei der Eröffnung das Haus.

Expansion in Österreich

Hinter dem Borussen-Hotel steht die H-Hotels-AG mit Sitz im hessischen Bad Arolsen, eine der größten privat geführten Hotelketten Deutschlands mit insgesamt rund 60 Häusern, die unter insgesamt vier Marken-Dächern unterschiedlich positioniert sind. H-Hotel ist seit 1969 auf dem Markt und mit Häusern in Salzburg und Ried/Innkreis auch in Österreich vertreten. Für 2024 ist die Eröffnung eines eigenen Hotels in Wien geplant. Auch die Märkte in der Schweiz und in Ungarn werden bespielt. Frankreich folgt 2024.