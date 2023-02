Sauna, architektonisch mit Kunst verquickt

Was wären die Finnen ohne Sauna? Finnen gehen geschätzt 366 von 365 Tagen in die Sauna – sie ist aus dem Alltagsleben einfach nicht wegzudenken. Steinzeitliche Funde zeugen zwar vom Ursprung des Bads in heißer Luft im Norden Ostasiens. Weiterentwickelt und perfektioniert wurde die Saunakunst jedoch in den skandinavischen Ländern.

Und so hat die Sauna in Ländern wie Schweden, Norwegen, Russland oder Finnland eine enorme Bedeutung bei der Pflege von sozialen und auch Business-Kontakten. Seit dem 17. Dezember 2020 ist die finnische Saunakultur sogar ein Immaterielles Kulturerbe der UNESCO – der Begriff „Sauna“ ist das am weitesten verbreitete finnische Wort.

Art-Sauna: Saunieren geht überall

Es ist daher nur konsequent, dass sich die Finnen vorstellen können, grundsätzlich überall zu saunieren. Die unweit von Tampere gelegene Stadt Mänttä-Vilppula zählt zwar nur knapp 10.000 Einwohner – sie reklamiert aber mit zahlreichen Kunst-Events und -Festivals für sich „Art Town” zu sein. Und sie liegt im malerischen, südlichen Gebiet Pirkanmaa.