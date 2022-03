Saubermacher auf hoher See

Um außerdem nicht unnötig viel CO2 für den Bau der Filtration Skyscraper in die Atmosphäre zu pulvern, hat sich der Designer ebenfalls etwas überlegt: „Es geht darum, verlassene Ölplattformen in vertikale Recycling-Wolkenkratzer zu verwandeln", sagt er. „Diese würden den schwimmenden Müll filtern, das Meerwasser reinigen und gleichzeitig die weltweite Energiekrise bekämpfen.“

Erstes Ziel: Plastikinseln

Somit ist aus seiner Sicht auch das Einsatzgebiet der Türme klar: Im so genannten Great Pacific Garbage Patch. Bei den so genannten Plastikinseln. An mehreren Stellen in unseren Meeren haben sich in rotierenden Strömungen Milliarden von Plastikpartikeln angesammelt. Die bekannteste Insel umfasst eine Fläche, die der vierfachen Größe Deutschlands entspricht.

Zumindest Grund zur Hoffnung

„Das Projekt ist zwar für diesen nordpazifischen Wirbel vorgesehen, da er der größte und dichteste Müllfleck im Meer ist", so Li. Es könnte jedoch weltweit eingesetzt werden, um überall Umwelt- und Energieprobleme zu lösen.

Eine Vision, die zwar in weiter Ferne zu sein scheint. Aber jedenfalls jetzt schon einmal eines gibt: Hoffnung.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Honglin Li