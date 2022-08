Sag’s durch die Blume

Kennen Sie Nantong? Was klingt wie ein neues asiatisches Nudelgericht ist eine jener chinesischen Städte, von denen man in Europa kaum etwas weiß und die doch von großer lokaler Bedeutung sind. Nantong, eine sogenannte bezirksfreie Stadt, liegt nördlich von Shanghai am (mit Sicherheit besser bekannten) Jangtsekiang.

Die Metropole, mit einer Bevölkerung von mehreren Millionen im erweiterten Stadtgebiet, ist ein wichtiges Zentrum der chinesischen Textilindustrie. Sie kann vor allem mit einem der größten Häfen Chinas beeindrucken.

Pure Effizienz von Z-one

Was Nantong darüber hinaus zu bieten hat, ist außergewöhnliche moderne Architektur. Und, wie überall in China, außergewöhnliche Effizienz: 2021 wurde im Norden der Stadt vom erst ein Jahr zuvor in Shanghai gegründeten Architekturbüro Z-one Tech ein neues Besucherzentrum für den dortigen Urbanen Landwirtschaftspark umgesetzt. Innerhalb von gerade einmal vier Monaten.