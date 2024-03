Rückzugsort auf der Teufelsinsel

Der dänische Volksmund nennt sie Teufelsinsel, in Wahrheit kann man auf Seeland, der größten Insel Dänemarks und der Ostsee, jedoch nicht wirklich Diabolisches ausmachen. Insbesondere der Westen Seelands mit der Halbinsel Røsnæs ist eine vielmehr paradiesische, an Naturschutzgebieten reiche Region. Kein Wunder also, dass stressgeplagte Menschen aus der im Osten gelegenen Hauptstadt Kopenhagen Ruhe und Erholung auf der anderen Seite der Insel suchen.

So wie jenes ältere Ehepaar, das sich auf einer Kiefern- und Eichenwiese in der Feriensiedlung Vollerup an der Küste des Großen Belt ein Ferienhaus wünschte. Oder genauer: Einen Rückzugsort für die gesamte Familie. Man beauftragte die Architekturbüros Jan Henrik Jansen Arkitekter und Studio Marshall Blecher mit dem Entwurf; das Ergebnis trägt einen bezeichnenden Namen: das Vollerup Atrium Haus.