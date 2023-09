Rückeroberung eines Hafens

Inspiration Fischerboot

Inspiriert ist der markante Bau aus Beton und Holz vom färöischen Fischerboot, das vor zwei Jahren in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Diese Boote gehen zurück auf die Wikingerzeit und wurden traditionell nur mit der Axt hergestellt. Ihr eleganter Schwung spiegelt sich in der Formgebung des Holzbaus wider. Der Betonsockel darunter nimmt die Bewegung dieser Form auf und setzt sie in einem anderen Maßstab fort.