Rapunzel hat ein neues Zuhause

In der Ausstellung erfährt der Besucher an interaktiven Stationen Wissenswertes zum Anbau, Fairen Handel und der Herstellung biologischer Lebensmittel sowie zur nachhaltigen Lebensweise. So kann man etwa bei der Röstung und Verarbeitung von Kaffee zusehen, während dem der herrliche Duft die Nase umspielt.