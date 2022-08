Radler statt Radler

Ursprünglich hatte der in Aachen beheimatete deutsche Bierbrauer Dittman & Sauerland Actiën Brauerei 1886 in Valkenburg eine Filiale in der ehemaligen Schießpulverfabrik an der Plenkerstraat eröffnet. Das Bier wurde früher für den Export gebraut. Lokal war es sporadisch als Spezialität erhältlich.

1921 schließlich wurde die offizielle Bierbrouwerij De Leeuw gegründet. Das Leeuw Beer – Pils, Weißbier, Bockbier und Old Brown – wurde landesweit im Einzelhandel und in der Gastronomie verkauft. Später ging die Anlage in den Besitz der Brauerei Haacht in Belgien über.

Text: Linda Benkö Fotos/Visualisierungen: Bart van Hoek, Gerlack Delissen / MoederscheimMoonen