Pritzker-Preis für Francis Kéré

Nutzerfreundliche Schulen, Gesundheitsinstitute, Wohnungen, öffentliche Gebäude und Räume. Oft in Ländern, in denen es an Ressourcen mangelt und Gemeinschaft lebenswichtig ist:Diébédo Francis KérésWerke sind mehr als nur beeindruckende Gebäude. In Burkina Faso geboren und in Berlin lebend, ermächtigt und verändert der Architekt seit Jahren Gemeinschaften durch seine Arbeit. Sein Markenzeichen: Soziales Engagement und kluger Einsatz lokaler, dem natürlichen Klima entsprechender Materialien. Jetzt wurde der 56-jährige Baukünstler wohlverdient mit dem „Nobelpreis der Architektur“, dem Pritzker-Preis 2022, ausgezeichnet.