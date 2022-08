Preisgekrönter Ingenieur-Holzbau

Das Erfolgsgeheimnis von Nodi

Laut eigenen Angaben liegt das Erfolgsgeheimnis in einem Konzept, das zu Ende gedacht und mit Leidenschaft bis ins letzte Detail umgesetzt ist: „Qualitativ hochwertige Holzarchitektur, die die Anforderungen eines modernen Gebäudes erfüllt, ein mutiges Design und ein gut geführter Bauprozess. Das ist das Rezept hinter dem erfolgreichen Projekt Nodi“, erklärt Maria Flårback, die zuständige Architektin bei White Arkitekter.

Dass es bei einem Holzbau immer auch um Klimaschutz geht, versteht sich von selbst. „Die Architektur ist darauf ausgelegt, ein einladendes und angenehmes Raumklima bei gleichzeitig geringem ökologischen Fußabdruck zu schaffen“, wie es heißt.

Nodi ist der erste Bürobau aus Holz in Göteborg und einer der ersten Projekte dieser Art in Schweden. Dabei fiel die Wahl nicht nur aus klimatechnischen Gründen auf Holz. In erster Linie war es eine ästhetische Wahl, wie der leitende Architekt Joakim Hansson erklärt. „Bei Nodi haben wir uns dafür entschieden, so viel wie möglich von der Holzstruktur freizulegen, um die schlichte, aber ausdrucksstarke Ästhetik des Holzes sichtbar zu machen.“