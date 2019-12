„Powerhouse-Hotel” im hohen Norden

Pragmatisch und platzsparend

Die Stangen des Hotels dienen im Sommer als Holzstege für Spaziergänger. Im Winter können auf der Promenade Boote und Kajaks aufbewahrt werden, wodurch der Bedarf an Garagen und zusätzlichem Stauraum verringert wird. Die Höhe der Struktur ermöglicht es den Wassersportlern auch, unter dem Hotelkorpus zu paddeln.

Seit 30 Jahren entwirft Snøhetta einige der bedeutendsten öffentlichen und kulturellen Bauwerke weltweit. Snøhetta ging 1989 mit dem Wettbewerbsbeitrag für die neue Bibliothek in Alexandria, Ägypten, an den Start. Später folgten unter anderem der Auftrag für die Norwegische Nationaloper in Oslo und der Pavillon des Nationalen Gedenkmuseums am 11. September im World Trade Center in New York City.

Zu den kürzlich fertiggestellten Arbeiten von Snøhetta gehören die neue Zentralbibliothek von Calgary in Kanada, das Lascaux IV Caves Museum in Montignac (Frankreich), die Erweiterung des San Francisco Museum of Modern Art und der Entwurf für Norwegens neue Banknoten.