Poesie hat ein Büro in Prag

WasArchitekt Tomáš Císař and Designerin Johana Sedláčková Vamberská für die Lyrik-Plattform gestaltet haben, wirkt selbst schon fast wie ein Gedicht. Die neuen Büroräume, in denen die Mitarbeiter des Start-Ups „Poetizer“ nun ihrer Arbeit nachgehen können, bieten auf sehr spezielle Art Inspiration.

Poetisches Design

Da gibt es etwa kleine, nur sanft beleuchtete Zimmer – wie geschaffen für Ideenfindung in aller Stille. Andere wieder laden hell und grün zu gemeinsamer Kreativität ein. All dies im vierten Stock eines Bauwerks aus der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1980 bis 1938). Und mitten im Zentrum von Prag,in der geschichtsträchtigen, pulsierenden Narodni-Straße.