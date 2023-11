Plastik-Recycling at Tiffany's

Als Audrey Hepburn alias Holly Golightly in „Breakfast at Tiffany’s“ vom Luxusleben träumte, sah die Welt noch anders aus. 1961 waren Umweltverschmutzung und Klimawandel noch kaum Thema. Die Verfilmung des Truman Capote Romans ging in die Geschichte ein. Und das schon damals legendäre Juwelier-Unternehmen Tiffany & Co. hat heute ein globales Filialnetz mit über 300 Geschäften. Dass „Luxus“ längst nicht mehr nur Gold und Diamanten meint, zeigt Tiffany’s mit der Fassade eines neuen Shops in Singapurs Changi Airport: Aus recyceltem Plastikmüll errichtet, soll das Wunderwerk das Nachhaltigkeits-Engagement des Unternehmens unterstreichen.

Kunstwerk aus 3D-gedrucktem Müll

Designt hat die zierlich extravagante Fassade das niederländische Top-Büro MVRDV. Und zwar aus für noble Schmuckgeschäfte ungewöhnlichem Material und mit modernster Technik: Aus dem Meer „gefischter“ Plastikmüll wurde recycelt und mittels 3D-Druck zu einem eleganten Blickfang geformt. Ein komplexes Unterfangen, für das die Architekten mit dem Amsterdamer Unternehmen Aectual und dem Mailänder Ingenieurbüro BUROMILAN kooperierten.