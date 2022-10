Pixel statt Ziegel

Das Metaverse als dreidimensionale Fortentwicklung des Internets, befindet sich gerade in diesem Moment bereits im Aufbau. Einige Institutionen haben schon erste Grundsteine gelegt. Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ etwa hat im Computerspiel „Minecraft“ aus 12,5 Millionen Blöcken eine Bibliothek errichtet. „The Uncensored Library“, heißt sie, ist ein monumentaler Kuppelbau der in seinen sakralen Hallen Artikel aus Ländern, in denen die Presse zensiert wird, beinhaltet.

Mehr Sinn, als man glauben möchte

Ein Beispiel, das uns vor Augen führt, dass digitale Welten langfristig wohl nur peripher rein spielerische Facetten haben. Schon heute gibt es reale Anwendungsfälle wie den eben genannten. Oder auch diesen: Als während des Lockdowns im März 2020 die Hochschulen geschlossen waren, bauten Studenten der University of Pennsylvania kurzerhand ihren Campus in „Minecraft“ nach. Wohnheim, Food-Trucks, Hörsäle – Block für Block und Pixel für Pixel wurde das Hochschulgelände digital rekonstruiert. Sogar eine detailgetreue Replika der Fisher Fine Arts Library hat man in die virtuelle Welt verpflanzt.