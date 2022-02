Petrischale der Nachhaltigkeit

Eines ist sonnenklar: Wer aktuell als Architekt von sich Reden machen möchte, der muss in Sachen nachhaltiger Bauweise und intelligenter Energiekonzepte schon mächtig was drauf haben. Gerade auf diesem Gebiet zeigten in den vergangenen Jahren auch einige Studio sehr laut auf. Zaha Hadid Architects etwa und das Studio MVRDV genauso.

Henning Larsen als grüner Ritter

Doch nun hat sich mit Henning Larsen Architects ein weiterer Big-Player in diesem grünen Bereich zumindest zwischenzeitlich an die Spitze gesetzt: Beim Architekturwettbewerb um das Pujiang Convention Centre konnte das dänische Büro die anderen Großen hinter sich lassen. Und das ausgerechnet bei einem Projekt, bei dem schon in der Ausschreibung das Thema „Green Building“ ganz oben auf der Wunschliste der chinesischen Bauherrn stand!