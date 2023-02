Parken im Park

Durch die weitläufige Grünfläche zieht sich ein langgestreckter Teich, an den Rändern dichte Büschel von Sumpfgräsern. Die zweigeschossige Holzzeile weiter hinten fügt sich dezent in die Parklandschaft ein und bildet eine optische Trennmarke zwischen der Grasfläche und dem Baumbestand. In ihrer asketischen Schlichtheit und Leichtigkeit wirkt die Struktur wie ein moderner fernöstlicher Tempel. Als ahnungsloser Betrachter könnte man über die Nutzung des Gebäudes allerlei Mutmaßungen anstellen. Ein hippes Yoga-Retreat wäre ebenso vorstellbar wie ein Zen-inspirierter Wellness-Anbau. In Wahrheit aber handelt es sich bei dem puristischen Holzbau um ein Parkhaus. Allerdings um eines, in dem man ökologisch vorbildlich und ganzheitlich parkt.