Öko-Luxus vor dem Big Apple

Was jetzt alledings noch fehlt: Das nötige Kleingeld. Denn Schibli selbst verfügt aktuell nicht über die finanziellen Mittel, um den Bau alleine zu stemmen. Also ist er derzeit gezielt auf der Suche nach Investoren.

Ein Unterfangen, das wohl große Chancen auf Erfolg hat. Schließlich gibt es in New York kein vergleichbares Projekt und auch keine andere Möglichkeit, ein solches zu realisieren: Rat Island ist die einzige Insel New Yorks, die sich in Privatbesitz befindet.

Rat Island wird zu Malina Island

Doch bevor gut betuchte Urlauber dem aktuell noch über die Insel herrschenden Blaureiher den Rang ablaufen, möchte Schibli zumindest einmal den schäbigen Namen seiner felsigen Enklave loswerden.

Schon bald soll Rat Island in Malina Island umgetauft werden. Dem Namen seiner geliebten Enkelin.

Text: Johannes StühlingerBilder: Jendretzki Architects

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.