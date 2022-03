Öko in den Anden

Eben in einem dieser Nebelwälder Kolumbiens haben nun die Architekten von ZITA ihr „Haus in den Wolken“ errichtet. Und das auf eine Art und Weise, die beispielgebend sein soll, wie man in besonders sensiblen Ökosystemen baut, ohne die Natur zu zerstören.

Mit gutem Beispiel voran

Klingt auf den ersten Blick nach einem nahezu unmöglichen Unterfangen. Genau dieser Umstand aber hat die Architekten überhaupt erst auf die Idee gebracht, das Projekt Páramo-Haus in Angriff zu nehmen. „Es sollte ein Beispiel werden, wie man mit dem sensiblen Anden-Moorland aus zivilisatorischer Sicht umgeht,“ berichten sie. „Uns ging es darum, mit großem Respekt für den ökologischen Wert des Landes umzugehen.“

Auf fundiertem Wissen gebaut

Wie aber gewährleistet man dies? Wie zeigt man nach außen, dass man wirklich so sorgsam vorgegangen ist, wie behauptet? Das Studio ZITA wählte den vermutlich einzig gangbaren Weg. Es setzte sich mit Wissenschaftlern in Verbindung. Und etablierte mit Autorin Cristina Albornoz eine renommierte Kuratorin, die unterschiedliche Studien fachgerecht begleitete. Albornoz gilt in der internationalen Architektur-Bubble als ausgesprochen angesehen. Sie hat nicht nur viele einschlägige Bücher verfasst, sondern sogar mit Ai Weiwei zusammengearbeitet.