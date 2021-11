Oase für Umwelt und Seele

Eines ist klar: Angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise und des Anstiegs der Weltbevölkerung rücken gewisse Themen in den Vordergrund. Lebensmittelsicherheit zum Beispiel. Und die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft. Gerade in China werden diese Aspekte des (zukünftigen) Lebens gerade in der gebildeten Bevölkerung von Tag zu Tag relevanter.

Und man begegnet dort den Problemstellungen mit allen technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Das heißt: In China setzt man vor allem auf Technologien, die auf künstlicher Intelligenz oder genetischen Adaptionen basieren – vor allem in der Landwirtschaft!

Kultur der Superfoods

Hierbei möchte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits die körperliche Arbeit weniger belastend gestalten und andererseits die Widerstandsfähigkeit der Böden und der darauf gedeihenden Nutzpflanzen erhöhen. Das Unternehmen Lankuaikei Agriculture Development (LAD) in Shanghai hat sich auf diesem Gebiet in den vergangenen Jahren besonders hervorgetan. Und wächst dementsprechend schneller als jede noch so genetisch manipulierte Nutzpflanze. Fazit: ein neues Hauptquartier muss her.