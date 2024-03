Nur Fliegen ist schöner

Das ist natürlich auch heute noch so. Doch spiegelt die Gestaltung inzwischen auch wider, dass Terminals viel mehr sind als bloße Transferknoten. Hier steigt man bei der Landung nicht einfach nur aus einem Flugzeug aus, sondern taucht ein in ein Land, eine Stadt, eine Nation, eine Kultur, eine Identität.

Ankunft, Abflug oder vielleicht ein Zwischenstopp – mehr als zwei, drei Stunden ihrer Reise verbringen die meisten Traveller selten auf Flughäfen. Bei jenen, die mit dem Privatjet unterwegs sind, sind es oft sogar nur Minuten. In der Vergangenheit lag der Fokus der Airport-Architektur daher auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Abfertigung, Sicherheitscheck, Passkontrolle und Logistik mussten reibungslos funktionieren.

Luxuriöser Empfang: Bei der Landung mit dem Privatjet in Minsk glänzen Messing und Marmor.

Die neueren Gebäude werden dieser Rolle gerecht. Mehr noch: Sie übertrumpfen sich mittlerweile gegenseitig mit immer ausgefalleneren Gestaltungselementen. Man denke nur an den 2019 eröffneten Jewel Changi Airport in Singapur. Neben 280 Shops und Restaurants, einem Hotel und einem Kino findet sich dort auch eine Glaskonstruktion mit einem 40 Meter hohen Wasserfall und hängenden Gärten auf vier Stockwerken.

Flughäfen prägen also ganz erheblich den ersten (bzw. letzten) Eindruck, den Touristen und Geschäftsreisende von einer Destination haben. Sie sind symbolträchtige Prestigeobjekte und repräsentativer Erlebnisraum.

Mamor trifft Messing

Das Tor ins Herz von Belarus bildet eine große Empfangshalle – mit einem Desk zur Abwicklung etwaiger Einreiseformalitäten. Als „Grand Entrance“ angelegt, hat sie aber nicht nur einen funktionalen Zweck. Sie steht auch optisch im Zentrum des Designs. Vor einer Kulisse aus hellem Marmor, der so gut wie alle sichtbaren Flächen verkleidet, haben aus der Luftfahrt und Reisewelt entlehnte Gestaltungselemente ihren großen Auftritt.

Den Boden ziert zum Beispiel eine glänzende Windrosenintarsie. An der Decke hängt ein Globus aus Messingprofilen, durch dessen Hohlräume der Raum via Oberlicht angenehm erhellt wird. Und das Geländer der Wendeltreppe kreiert die Illusion, als blicke man in eine sich drehende Flugzeugturbine.