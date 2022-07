Neues Reiseziel: die 70er-Jahre

Weniger salopp ausgedrückt: 2017 gegründet, hat Harmay in China gerade seinen neunten Shop aufgesperrt. Und damit das neunte architektonische Unikat geschaffen. Während die internationale Konkurrenz nämlich ausschließlich darauf baut, überall auf der Welt gleich auszusehen, geht man bei Harmay einen diametral anderen Weg: Jede Filiale soll unverwechselbar sein. Soll mit dem Ort, an dem sie steht, in Kontakt treten aber gleichzeitig immer auch das Thema Schönheit transportieren.

Mehr als nur Make-up

Damit das gelingt, hat sich das aufstrebende Unternehmen – soeben konnte es eine Finanzierung in der Höhe von 200 Millionen Dollar vermelden – ein Architekturstudio auserkoren, dass alle Filialen entwickelt. AIM Architecture entwickelt seit der ersten Eröffnung für jede neue Filiale ein einzigartiges Konzept. So sieht etwa der Laden in Peking aus, als würden Gut und Böse, Yin und Yang oder eben Schwarz und Weiß gegeneinander antreten. Und dennoch im Gleichgewicht bleiben. Der ebenfalls in Peking verortete Flagshipstore wiederum gibt sich dem Industrial-Chick hin und rückt alles was mit Farbe zu tun hat in eine Welt, die sich in Puderdosen und Schminkfläschchen verbirgt.