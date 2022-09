Neues Null-Energie-Kunstmuseum in Südkorea

Positive Energie-Bilanz

Nicht nur das Nutzungskonzept ist ambitioniert. Auch vom energetischen Aspekt her will man in Südkorea neue Maßstäbe setzen: Das Chungnam Art Museum soll eines der ersten lokalen Null-Energie-Museen sein. Ziel ist, dass der jährliche Gesamtenergieverbrauch geringer ist, als die Energieerzeugung.