Neuer Turm, neue Chance

Wer Sydney im Rahmen einer touristischen Reise besucht, wird sich üblicherweise vor allem im Central Business District, dem Zentrum der Metropole, aufhalten. Und natürlich am Hafen mit der Sydney Harbour Bridge und dem Operngebäude. Cremorne auf der nördlichen Hafenseite wird vermutlich nicht am Programm stehen, zumal es sich bei dem Vorort der Millionenstadt um ein Wohngebiet ohne nennenswerte Sehenswürdigkeiten handelt.

Ebendort entstand allerdings im Jahr 2022 etwas durchaus Sehenswertes – zumindest in architektonischer Hinsicht. Studio Bright mit Sitz in Melbourne entwarf in Cremorne das Garden Tower House, ein Einfamilienhaus "mit allen Annehmlichkeiten, die man beim Wohnen in der Vorstadt haben kann", so das Architekturbüro.