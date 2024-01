Neuer Stern im Garten der Wissenschaften

Gäbe es ein Ranking der außergewöhnlichsten Bauaufträge, Planetarien kämen wohl in die Top 3. Und so hätten es sich die Architekten des kanadischen Büros Cardin Julien sicher auch nicht träumen lassen, dass dem „Once in a Lifetime“-Projekt – der Planung des Rio Tinto Alcan Planetariums in Montreal – schon kurz nach dessen Eröffnung ein Ruf aus Frankreich folgt, sich auch am neuen Planetarium der Universität Straßburg zu beteiligen.