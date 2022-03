Neue Schule für nachhaltiges Denken

Das Gebäude selbst sehen sie als „Neuinterpretation unseres architektonischen Erbes“ und verweisen auf historische Vorbilder wie das Palais Royale in Paris, das Trinity College in Dublin und das Ospedale Maggiore in Mailand – aber auch die antike Stoa des Attelos in Athen. „Wir haben uns dieses neue Gebäude als einen Kessel von Ideen vorgestellt, in dem gemeinsame Elemente fest auf dem Boden stehen und privater Raum in den Himmel ragt.“

Fassade mit Rhythmus

Ziel dieser Philosophie war es, ein ausgeprägtes Gefühl für den Ort zu erzeugen. „Wir wollten eine Einfriedung ohne harte Grenzen zu schaffen. Wir wollten eine ‚musikalische‘ Fassade mit ihrem ganz eigenen Rhyhtmus errichten, die Gärten, Höfe und Säle umschließt. Und wir wollten gemeinsame Räume kreieren, um die Forschungsgemeinschaft zusammenzuführen.“