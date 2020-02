Neue Ikone in Manhattans Skyline

Rücksprünge in der Fassade gliedern den Glasturm in drei übereinander gelagerte Einheiten. Zwischen jeder Einheit liegen zum Teil verglaste Dachgärten mit dreifacher Raumhöhe.Auch diese Rücksprünge sind eine Referenz an die umliegenden Gebäude der Park Avenue. Der Turm mit seinem Stahlgerüst verjüngt sich nach oben und endet in drei senkrechten Wänden, die bereits unter dem Spitznamen „Flossen“ firmieren. Diese Flossen leuchten in der Nacht und werden der Skyline von New York City eine neue Signatur verpassen.