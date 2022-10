Natürlich, lasst die Kinder spielen!

Ngā Hau E Whā beschreibt übersetzt die „vier Winde“. Bei den Māori, den neuseeländischen Ureinwohnern, symbolisiert der Begriff einen Ort, an dem Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammentreffen.

Im Kakapo Creek, einem neuen Kindergarten und Vorschul-Lernzentrum im Herzen von Mairangi Bay, stehen die überlieferten vier Winde auch für einen Treffpunkt von Menschen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen.

Begegnungszone unter freiem Himmel

Architektonisch zu Boden gebracht wird der schöne Gedanke in einem kreisförmig angelegten Gebäude, das einen zentralen Begegnungsraum unter freiem Himmel schafft. Die Form wurde dabei harmonisch von der Form des Baches abgeleitet, der die Grundstücksgrenze an der Nordseite bildet und dazu beiträgt, den 729 Quadratmeter großen Kindergarten an seinem Platz zu verankern.