Nah an den Sternen gebaut

Architektur beginnt mit der Huldigung eines Ortes. So prangt es ganz groß auf der Startseite des italienischen Architekturbüros Asaggio im Internet. Kein Bauwerk könnte dieses Statement besser unterstreichen, als das Forestis – das neue Refugium in Südtirol.

Das Hideaway mit 62 Suiten und Zimmern liegt in den Dolomiten auf 1.800 Metern. Es ist allein schon aufgrund der atemberaubenden Lage ein unvergleichliches Gebäude. Und es ist ein Rückzugsort in der Natur, an dem die Zeit wieder spürbar wird, heißt es in Testimonials auf entsprechenden Buchungsseiten. Es rufe bei den Menschen emotional besetzte Werte wie „körperliche und geistige Achtsamkeit” hervor.

Forestis: Kraftplatz auf Augenhöhe mit den Dolomiten

Das Forestis ist in der Tat ein Kraftplatz, mitten im Bergwald auf der Plose. Die Plose, das ist ein Gebirgsstock in den Lüsner Bergen bei Brixen. Er wird auch Berg der vielfältigen Möglichkeiten genannt. Auf der Plose befinden sich mehrere Gipfel: Telegraph, Pfannspitze und Gabler. Die Plose wird im Westen vom Eisacktal, im Norden und Osten vom Lüsner Tal und im Süden vom Aferer Tal und dem Kofeljoch begrenzt.