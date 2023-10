Nah am Wasser gebaut

Karaköy ist eine der angesagtesten Gegenden Istanbuls. Auch heute noch unter seinem früheren Namen Galata bekannt, liegt das "schwarze Dorf" direkt am Goldenen Horn auf der europäischen Seite des Bosporus. Hier befindet sich das Istanbul Modern, das erste türkische Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Seit 2004 hat es am Ufer seinen Standort. Mit fünfjähriger Unterbrechung. In den Jahren 2018 bis 2022 nämlich musste das Museum in ein temporäres Quartier umziehen, nachdem sein damaliges Gebäude, ein 8.000 Quadratmeter großes, ehemaliges Zollllager abgerissen wurde. Im Mai 2023 schließlich kehrte das Istanbul Modern an seinen ursprünglichen Standort zurück. In ein neu errichtetes Gebäude.