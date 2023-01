Nächster nachhaltiger Neuzugang für das Europaviertel

Die abgewinkelten Fassadenflächen bilden einen dynamischen Kontrast zu den ausgeschnittenen Ecken. Diese verjüngen sich ab dem mehrgeschossigen Sockelgebäude und nehmen die Linien der umgebenden Blockrandbebauung auf.

Intensive Begrünung innen wie außen

Die Begrünung spielt im Entwurf von UNStudio eine maßgebliche Rolle – sowohl im Innen- wie im Außenbereich des Gebäudes. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Hochhaus und öffentlichem Park: Die den restlichen Gewerbeflächen zugewandte Gebäudeseite geht mit ihrem hohen, modernen Erscheinungsbild mit ihnen in Resonanz, während es an der Südseite einen öffentlichen Park geben wird. Dieser wird in vertikaler Form an dem Gebäude fortgeführt.

Genauer gesagt wandert das Grün aus dem Park optisch über das Sockelgebäude gut sichtbar entlang der Hochhauskante nach oben und reicht auf der Vorderseite bis auf die Europa-Allee herunter. Die grünen Fugen finden ihre Fortsetzung im Inneren des Gebäudes und bilden hier „besondere Erlebnisbereiche” für seine Nutzer.

„Soziale Nachhaltigkeit”

Das Atrium wird ebenfalls begrünt und erhält eine Bepflanzung vorwiegend aus Immergrün und Laubbäumen. Ergänzt mit Hängepflanzen aus den oberen Stockwerken wird das Atrium laut Entwurf einem innenräumlichen Wald ähneln.