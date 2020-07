Nachhaltigkeit weiter gedacht

Nachhaltiges Bauen ist weit mehr, als nur die Berücksichtigung von Energieeffizienz, das Einsparen von CO2 und der Einsatz erneuerbarer Energien. Die Herausforderungen der Bau- und Immobilienwirtschaft gehen darüber hinaus. Langfristig habe die Welt keinen Mangel an Energie, sondern an Rohstoffen, sagen Experten. Der Ansatz Cradle to Cradle® findet auch in der Bau-Branche immer mehr Anhänger.