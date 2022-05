Nachhaltigkeit mit Nano-Präzision

Diesem Trend begegnet man mit folgender Philosophie: „Unsere Innenarchitektur schafft den Rahmen für Arbeitsabläufe, die in ihrem Kern nicht mehr aus dem Befolgen und Abarbeiten linearer Prozesse bestehen, sondern in denen werteorientierte Zusammenarbeit in und an einem großen Ganzen geschieht.“

Klassische Büros und Communication Hubs

Um diesen unterschiedlichen Anforderungen an Kommunikation und Kollaboration im Arbeitsalltag gerecht zu werden, finden sich in jedem Stockwerk zahlreiche Open Meeting Areas, Lounges und Communication Hubs, also Kommunikations-Knotenpunkte. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeder Etage ebenso klassische, abgegrenzte Büro- und Besprechungsräume.

Eine große Terrasse lädt außerdem zum informellen Austausch und zu Team-Events unter freiem Himmel ein. Denn gerade an der frischen Luft und umgeben vom Vogelgezwitscher entstehen oft die nachhaltigsten Ideen – und das gilt auch für progressive High-Tech- Unternehmen.

Text: Martin Obermayr Fotos: Zhu Di 朱迪

