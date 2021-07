"Nachhaltigkeit ist das Drehbuch für die Zukunft"

Das Bürohaus Timber Pioneer ist der erste Holz-Hybrid-Bau in der Finanzmetropole Frankfurt. Immobilienentwickler Christian Paulus spricht im Interview über die Herausforderungen des Pionierprojektes und den Megatrend Nachhaltigkeit.

Ein Blick durch die Webcam zeigt: Auf dem Grundstück Europaallee 92-94 schreiten die Bauarbeiten voran. Am Baufeld 43, wo bis 2016 eine Minigolfanlage stand, entstehen nun zwei Leuchtturmprojekte im jungen Europaviertel von „Mainhattan“. Der repräsentative F.A.Z.-Tower als neuer Sitz der Frankfurter Allgemeine Zeitung und, direkt angrenzend, das Office Building Timber Pioneer.

Es ist das erste Bürogebäude in Frankfurt, das in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise errichtet wird und damit in den Bürogeschossen bis zu 80 Prozent CO₂ einspart. Dabei hatte die Widmung des Projektes vor der Pandemie noch ganz anders ausgesehen, wie Christian Paulus im Interview verrät. Er ist Geschäftsführer der Paulus Immobilien Gruppe, die beide Projekte an der Europaallee gemeinsam mit UBM Development entwickelt.

Sie sind seit fast 30 Jahren in der Immobilienentwicklung tätig. Was waren die bislang größten Meilensteine in diesem Sektor?

Christian Paulus: Einer der größten Meilensteine war die Umstellung auf alternative Energiekonzepte. Vor 30 Jahren hat man doch eigentlich noch Öl und Gas verheizt, als gäbe es kein Morgen. Die Entwicklung der Wind- und Solarenergie für Haustechnikanlagen steckte damals noch in den Kinderschuhen. Wir haben in unserer Firmengruppe bereits vor über 20 Jahren damit begonnen, die ersten Gebäude mit Grundwasserwärme- und Luftwärmepumpen zu bauen. Unser Firmensitz wird mit örtlicher Geothermie beheizt. Schließlich geht es auch darum, den nachfolgenden Generationen lebenswerte Städte zu hinterlassen.

Was sind die größten Leuchtturmprojekte der Paulus Immobiliengruppe?

Zur Jahrtausendwende realisierten wir das ABC-Forum in München, ein Premium-Gewerbebau im modernistischen Design, das mit Grundwasser geheizt und gekühlt wird. Das Glashaus am Park in München-Schwabing mit dem Wintergarten als Temperaturpuffer ist ein Bürogebäude, das auch nach 10 Jahren noch innovativ ist. Mit dem Vierschanzenhaus in Neuperlach haben wir eine Wohnanlage geschaffen, die ein gutes Beispiel für die städtische Nachverdichtung ist. Unsere aktuellen Leuchtturmprojekte sind natürlich der F.A.Z.-Tower und der benachbarte Timber Pioneer, mit dem wir in der Frankfurter Baugeschichte ein gänzlich neues Kapitel aufschlagen.