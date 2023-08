Nachhaltige Bel Air-Villa im Sci-Fi-Stil

Bislang hat das Projekt 18 internationale Designpreise gewonnen, darunter den A Design Award 2023, Architect of the Year Award 2022, den Credaward 2023, die LIT Auszeichnung für Lichtdesign 2022, den UDAD Urban Design & Architektur Designpreis 2022.

Im elitären Kreis der Teilnehmer der MOCA-Retrospektive

Das 2006 gegründete Architektur- und Designbüro Arshia Architects mit Sitz in Los Angeles engagiert sich für neue Wege des Denkens im Raum. Man sucht einzigartige Lösungen für die komplexen Herausforderungen und Parameter der Architektur, heißt es.

Der interdisziplinäre Ansatz soll es ermöglichen, in den Dialog mit der Umwelt einzutreten. Das Studio wurde vom Museum of Contemporary Art (MOCA) als einer der Teilnehmer der ersten Retrospektive über zeitgenössische Architektur in Südkalifornien ausgewählt.

