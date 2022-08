Nachhaltig studieren in Reims

Ganz in diesem Sinne streben auch die Henning Larsen Architekten beim NEOMA-Campus international anerkannte Zertifizierungen wie – unter anderem – LEED Gold und WELL Gold an. Man will neue Standards setzten. Sowohl ökologisch, als auch was Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit der künftigen Nutzer des Neubaus betrifft. Mit im Team, das sich darum bemüht, sind neben Henning Larsen auch Patriarche, Egis, Elioth, Etamine, Acoustb und Creafactory.

Nachhaltig studieren in der Champagne

Der NEOMA-Campus umfasst26.000 Quadratmeter Fläche und wird 4.700 Studenten beherbergen. In einem grünen Umfeld mit Blick auf den Canal de l’Aisne à la Marne, an und auf dem sich Sport- und Erholungsmöglichkeiten bieten. Obendrein liegt die neue Hochschule in Frankreichs berühmter Champagne und nur 130 Kilometer von Paris entfernt.

Teil eines neuen Stadtquartiers

Der für den NEOMA-Campus gewählte Bauplatz westlich des Zentrums von Reims befindet sich im ehemaligen Industriestandort Port Colbert. Ein Umstand, der gelegen kommt, weil die Stadt plant, diese zum Teil verwaiste Zone in ein attraktives, belebtes Quartier zu verwandeln. Wo früher etwa Reimser Brauereien und Gusseisenwerkstätten dominierten, soll künftig buntes Leben herrschen. Allerdings ohne an historischem Reiz zu verlieren: Geschichte und industrielles Erbe sollen bewahrt und würdig für neue Zeiten bereit gemacht werden.