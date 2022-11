Nachhaltig himmelwärts

Hat man Interesse an moderner Architektur, ist Singapur ein spannendes Pflaster. Vor allem, wenn es um neue, zukunftsorientierte Projekte geht. Da wäre etwa die Wohnanlage „The Reef at King’s Dock“ mit ihrem grünen Dorfcharakter und Badeplatz am Meer. Oder der faszinierend geformte und begrünte „CapitaSpring“ Mixed-Use-Turm im Finanzdistrikt. Letzterer war kaum fertiggestellt, als jüngst das nächste Großvorhaben aufs Tapet kam: Das renommierte Büro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) präsentierte den Entwurf für den Wolkenkratzer namens 8 Shenton Way, der Singapurs bisherige Skyline überragen wird. Und zwar als eines der nachhaltigsten Hochhäuser Asiens.

Singapurs erstes „Supertall Building“

Der 63-stöckige Turm entsteht in prominenter Lage. Denn 8 Shenton Way bildet den Knotenpunkt zwischenSingapurs zentralem Geschäftsbezirk und der Marina Bay, dem historischen Viertel Tanjong Pagar und der aufstrebenden Greater Southern Waterfront. Mit 305 Metern Höhe wird der Wolkenkratzer Singapurs erstes „Supertall Building“ sein. Und ein beeindruckendes Bauwerk sowieso, weil seine Gartenterrassen die üppige tropische Landschaft von Shenton Way, Anson und Maxwell Road quasi gen Himmel heben.