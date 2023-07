Nachhaltig bauen, jetzt!

Die bebaute Umwelt „muss dazu beitragen, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen“. Mutig und „im Vergleich zur aktuellen Praxis sogar radikal“. Starke Worte, mit denen die dänische Architektin Natalie Mossin den Konsens des jüngst in Kopenhagen beendeten UIA World Congress of Architects zusammenfasste. Und die Präsidentin der alle drei Jahre von derUnion Internationale des Architectes(UIA) organisiertenGroßveranstaltung betonte: „Die Gesundheit des Planeten und die Grundbedürfnisse der Menschen stehen auf dem Spiel. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Tausende Teilnehmer, ein Ziel

Ein gewichtiges Statement, das dem Tenor der mehr als 400 Vortragenden aus Architektur,Wissenschaft, Stadtplanung, Wirtschaft und Politik, sowie den Keynotes der vielen, eigens angereisten Branchenstars entspricht. Zusammen mit über 6.000 Kongressteilnehmer aus 135 Ländern rund um den Globus und mehr als 100 Ausstellern machten sie die UNESCO-UIA-Welthauptstadt der Architektur 2023 fünf Tage lang zum verbindenden Treffpunkt der Branche. Und zur Bühne der internationalen Baukunst-Elite.

Zehn deklarierte Vorsätze

Die zahllosen Workshops, Vorträge, Präsentationen und Diskussionen im Kopenhagener Bella Center standen ganz im Zeichen des diesjährigen Kongress-Leitsatzes „Sustainable Futures – Leave No One Behind!“.Ein Ziel, das Umdenken sowie rasches Handeln in vielen Bereichen verlangt. Und eines, das in Vorsätze mündete, die in den am Abschlusstag präsentierten „10 Copenhagen Lessons“ deklariert wurden (siehe unten).