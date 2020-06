Mut zur Lücke

Allerdings heftet sich das erste ME im Nahen Osten auf die Fahnen, nicht nur zeitgenössischen Luxus aus jedem Millimeter zu verströmen, sondern auch spürbar nachhaltig betrieben und geführt zu werden. Zu den entsprechenden Initiativen gehöre eine Partnerschaft mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ansässigen Unternehmen „No More Bottles”: Ein Trinkwasserfiltersystem im gesamten Hotel soll so Plastikgebinde vermeiden helfen. In den Zimmern finden sich Glasflaschen mit reinem, gefiltertem Wasser.

Text: Linda BenköFotos: Laurian Ghinitoiu, ZHA, Melia Hotels