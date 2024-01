Musik, Architektur und Natur in Harmonie

Wer den Namen Marlboro hört, denkt vermutlich an die jahrzehntelang zu den zehn wertvollsten Marken zählende Zigarette – die allerdings vor dem Aus stehen dürfte. Der US-amerikanische Tabakkonzern Philip Morris plant dem Vernehmen nach, sich aus dem klassischen Geschäft mit Glimmstängeln zurückzuziehen.

Musikfreundinnen und -liebhaber assoziieren mit Marlboro mit Sicherheit etwas ganz anderes: das gemeinnützige, mehrwöchige Musik-Sommerfestival auf dem Potash Hill Campus in den Ausläufern der Green Mountains von Vermont. Jeden Sommer kann man dort über fünf Wochen hindurch den herausragenden Konzerten beiwohnen.

Marlboro Music: Egalitärer Geist

Seit 1951 kommen Generationen der talentiertesten klassischen Musiker der Welt zusammen, um am „Marlboro Music School and Festival” teilzunehmen. Aufstrebende und arrivierte Musikerinnen und Musiker arbeiten hier ganz ohne dem Druck einer Aufführung zusammen und gönnen sich eine Pause vom Leistungsdenken. Dieser Umstand verleitete das Magazin „The New Yorker“ dazu, den Marlboro Music Campus als den „begehrtesten Rückzugsort der klassischen Musikwelt“ zu betiteln.